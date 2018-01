França e Juan na mira do São Paulo O São Paulo sabe que perderá seus principais jogadores e já estuda meios para fazer a reposição sem perder tanto em qualidade. Como os jogadores que atuam no País não poderão mudar de clube durante o Campeonato Brasileiro, a solução será buscar brasileiros que não estão bem na Europa. É o caso de França, que quer sair do Bayer Leverkusen. Embora o atleta negocie com o Palmeiras, o diretor Carlos Augusto de Barros e Silva está otimista quanto à possibilidade de trazer de volta o atacante. De acordo com os são-paulinos, França vai preferir voltar para o Morumbi e disputar a Série A. Se o Bayer for rebaixado para a Segunda Divisão da Alemanha - fato bastante provável -, a saída de França será facilitada. O mesmo pode ocorrer com o zagueiro Juan, que também passa a ter o nome cogitado no São Paulo. Nesta quarta-feira, o clube anunciou convênio com o Santangelo Club Aficionado, agremição de Madrid que participa de uma liga amadora na Espanha. O Santangelo passará a se chamar, a partir de 1.º de julho, São Paulo Madrid. É uma estratégia de marketing que tem como objetivo a divulgação do clube brasileiro na Espanha. Não haverá intercâmbio de jogadores nem custos. O atacante Kaká volta a treinar com bola nesta quinta-feira. Souza se machucou no treino desta quarta-feira e pode ficar fora do jogo contra o Paysandu, no Pará.