França e Luizão amargam a reserva Depois de fazer sucesso no futebol brasileiro, França e Luizão estão sofrendo para se adaptar ao futebol alemão. O primeiro despontou no São Paulo, onde entrou para a história como um dos maiores artilheiros do clube. No primeiro semestre deste ano fez 24 gols. O segundo teve uma passagem vitoriosa pelo Corinthians, mas sua saída foi polêmica ? ganhou na Justiça o direito de jogar pelo Grêmio. Leia mais no Jornal da Tarde