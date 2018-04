França é o novo reforço do Bayer A novela acabou ontem à noite, por volta das 20 horas. Uma conversa entre dirigentes do São Paulo e do Bayer Leverkusen, da Alemanha, definiu que o atacante França não veste mais a camisa tricolor e é o novo reforço da equipe alemã. Ele deve viajar ainda hoje ou amanhã para Leverkusen para assinar contrato e se apresentar à comissão técnica. Os diretores do Bayer pediram que o jogador fosse o mais rápido possível para a Europa, porque as inscrições para o Campeonato Alemão terminam hoje. Por isso, não defenderá o São Paulo no primeiro semestre, como queria Nelsinho Baptista. Ainda ontem, França foi avisado sobre o desfecho da negociação e ficou satisfeito. Ele estava ansioso por uma transferência para a Europa e irritado com a indefinição de seu caso. Em 2000, esteve muito perto da Fiorentina, mas a transação não foi concluída. Agora, ganhará uma considerável quantia em dinheiro. O São Paulo receberá US$ 8,5 milhões pela liberação do atleta e França deverá ficar com quase US$ 1 milhão. Ele atuará ao lado dos brasileiros Lúcio e Zé Roberto. Para o São Paulo, também foi um alívio. Os dirigentes estavam preocupados, pois, se não conseguissem vender o atleta agora, poderiam perdê-lo e ainda ficar sem nenhum tostão. O contrato de França terminaria no fim do ano e ele estaria livre para acertar com qualquer clube. O anúncio oficial da negociação será feito hoje pela diretoria tricolor. Nos 300 jogos que disputou pelo São Paulo, o atleta, de 27 anos, fez 158 gols e tornou-se o quarto maior artilheiro da história do clube, ao lado de Müller. Agora, a diretoria vai correr atrás de outro atacante. Washington, da Ponte Preta, interessa, mas a diretoria considera pequenas as chances de contratá-lo. O meia Souza se reapresentou ontem, mas não sabe se fica.