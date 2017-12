França e Paraguai empatam no Sub-20 Depois de estar perdendo por 2 a 0, o Paraguai teve forças para reagir e empatou com a França em 2 a 2, nesta quinta-feira, em Mar del Plata, na Argentina, pela segunda rodada do Mundial Sub-20. Os franceses, que tinham goleado o Irã na estréia, abriram boa vantagem com os gols de Herve Bugnet e Djibril Cisse. Mas, Walter Frétez e José De Vaca marcaram para os paraguaios e deixaram tudo igual. O empate deixou a França na liderança do grupo F do Mundial, com 4 pontos ganhos. O Paraguai somou seu primeiro ponto e ainda sonha com a classificação para as oitavas-de-final da competição. Ainda hoje, Gana e Irã se enfrentam em outro jogo desta chave. Em outra partida disputada nesta quinta-feira, pelo grupo E, a Costa Rica derrotou a Etiópia por 3 a 1, na cidade argentina de Salta. Com a vitória, a seleção da Costa Rica chegou aos 6 pontos e garantiu sua classificação. Holanda e Equador se enfrentam ainda hoje. Pelo grupo D, em Rosario, a República Checa ganhou da Austrália por 3 a 0 e assumiu a liderança, com 4 pontos. Os australianos seguem com 3 pontos e com chances de classificação. No outro jogo da chave, Angola e Japão também jogam nesta quinta-feira.