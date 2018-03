França e Paraguai empatam sem gols em amistoso em Toulouse

França e Paraguai não saíram do empate em 0 a 0 no amistoso realizado neste sábado na cidade de Toulouse (FRA). O jogo foi o penúltimo teste dos franceses antes da Eurocopa, que começa em 7 de junho. A equipe do técnico Raymond Domenech ainda vai enfrentar a Colômbia no dia 3. A França está no grupo C e estréia na competição contra a Romênia no dia 9, em Zurique (SUI). Em seguida, enfrenta a Holanda no dia 13 e encerra sua participação na primeira fase ao encarar a Itália em 17 de junho. Para os paraguaios, a partida em Toulouse serviu como teste para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2010. No próximo dia 15, o Paraguai vai receber o Brasil em Assunção. A partida deste sábado foi uma reedição do confronto das oitavas-de-final da Copa de 1998, disputada na França. Naquela oportunidade, após um jogo bastante disputado, o zagueiro francês Laurent Blanc marcou o gol de ouro aos oito minutos do segundo tempo da prorrogação.