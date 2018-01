França elimina Argentina na Sub-17 A França garantiu nesta quinta-feira a classificação às finais do Mundial Sub-17 ao derrotar a Argentina por 2 a 1. Carlos Tevez, aos 49 minutos do primeiro tempo, abriu o marcador para os argentinos, mas aos sete do segundo tempo, Anthony Le Tallec empatou a partida e dois minutos depois Jerémie Berthot virou o placar e definiu o jogo. Nigéria e Burkina Faso decidem a outra vaga.