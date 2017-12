França empata com a Coréia do Sul e se complica na Copa Após cinco jogos em branco, a França voltou a marcar em Copas do Mundo, mas decepcionou ao empatar com a Coréia do Sul por 1 a 1, neste domingo, no Zentralstadion, em Leipzig. O último tento dos "Bleus" pelo torneio havia sido convertido na decisão com o Brasil (3 a 0), em 1998, por Emmanuel Petit. O resultado manteve os sul-coreanos na liderança do Grupo G, com quatro pontos, dois a mais que os franceses. Suíça (um ponto) e Togo (0) se enfrentam nesta segunda-feira, às 10 horas (de Brasília), em Dortmund. A vitória dos africanos irá embolar a disputa. Querendo apagar a péssima apresentação no empate sem gols com os suíços, na partida de estréia, a França partiu para cima e abriu o marcador logo aos 9 minutos do primeiro tempo. Após um chute errado de Wiltord, a bola ficou com Thierry Henry, que colocou no canto direito do goleiro Woon Jae Lee. Mais ofensivos, os franceses chegaram a ampliar aos 31, quando Zidane cobrou escanteio e Viera cabeceou forte. O camisa 1 sul-coreano tirou a bola de dentro e o juiz mexicano Benito Archundia, que havia apitado o primeiro confronto do Brasil no Mundial de 2006, não marcou o gol. Na única chance de perigo dos asiáticos, Chun Soo Lee alçou na área e bola passou rente à trave de Barthez. Na etapa complementar, a França voltou a apresentar um futebol apático e só teve duas chances reais de ampliar. Aos 12, Wiltord passou por um zagueiro e tocou para Malouda, que chutou à direita da meta de Woon Jae Lee. Depois, aos 29, Malouda pegou uma sobra e mandou perto do ângulo esquerdo. Recuados, os "Bleus" sofreram o gol de empate aos 35. Após um cruzamento na área, Jae Jin Cho escorou de cabeça para Park Ji-Sung, que deu um toque sutil para encobrir o goleiro Barthez. Quatro minutos depois, Zidane deixou Henry na cara do gol, mas o atacante do Arsenal bateu em cima do guarda-metas sul-coreano. Na seqüencia do lance, Zidane recebeu cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática no próximo jogo. Essa pode ter sido a última partida do meia do Real Madrid em Mundiais caso os europeus não avancem à segunda fase. A seleção francesa decide a vaga às oitavas-de-final da Copa na última rodada do Grupo G, quando enfrenta Togo, na próxima sexta-feira, em Colônia. No mesmo dia, a Coréia do sul fecha a primeira fase da competição diante da Suíça, em Hannover. Ficha Técnica: França 1 x 1 Coréia do Sul França: Barthez; Sagnol, Thuran, Gallas e Abidal; Vieira, Makelele, Malouda (Dhorasoo), Zidane (Trezeguet) e Wiltord (Ribery); Henry. Técnico: Raymond Domenech. Coréia do Sul: Woon Jae Lee; Young Chul Kim, Dong Jin Kim, Jin Cheul Choi e Young Pyo Lee; Eul Yong Lee (Ki Hyeon Seol), Nam Il Kim, Ho Lee (Sang Shik Kim) e Park Ji-Sung; Chun Soo (Ahn) e Jae Jin Cho. Técnico: Dick Advocaat. Gols: Henry, aos 9 minutos do primeiro tempo; Park Ji-Sung, aos 35 minutos do segundo tempo Árbitro: Benito Archundia (México) Cartões amarelos: Ho Lee, Dong Jin, Abidal e Zidane. Local: Zentralstadion, em Leipzig