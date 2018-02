França empata com Israel e se complica Campeã do mundo em 1998, a França está enfrentando grandes dificuldades nas Eliminatórias para a Copa de 2006. Nesta quarta-feira, jogando em Tel Aviv, a seleção francesa só empatou com Israel, por 1 a 1. Com o resultado, a França manteve a liderança do grupo 4 das Eliminatórias Européias para a Copa, com 10 pontos - Israel também tem 10, mas perde no saldo de gols. O problema é que a Suíça vem logo atrás - chegou aos 9, após vitória sobre o Chipre por 1 a 0, e tem 1 jogo a menos. Além disso, a Irlanda também tem 9 pontos e jogou apenas 5 vezes até agora - o mesmo que a Suíça, mas uma partida a menos que França e Israel. Nas Eliminatórias Européias, os líderes de cada grupo e os dois melhores segundos colocados na classificação geral garantem vaga direto na Copa. Os outros seis segundos colocados, entre os 8 grupos existentes, ainda disputam uma repescagem, que dá mais três vagas na Copa de 2006. No jogo desta quarta-feira, a França saiu na frente, com o gol de Trezeguet, que foi expulso logo depois. Aí, com um jogador a menos, a seleção francesa, que já não conta mais com Zidane, foi muito pressionada. Até sair o gol de Walid Badir, dando o empate para Israel.