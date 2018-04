França empata e Inglaterra vence em amistosos nesta sexta

A França só empatou com o Marrocos, por 2 a 2, nesta sexta-feira, em amistoso, no Stade de France, em Saint-Denis. Com seu time de folga da rodada das Eliminatórias da Eurocopa, o técnico Raymond Domenech escalou uma equipe mesclada com jovens reservas e alguns titulares mais experientes e ainda fez várias substituições no segundo tempo. Os visitantes surpreenderam aos oito minutos, quando Sektioui aproveitou defesa parcial do goleiro Landreau e abriu o placar. Mas os franceses, empurrados pela torcida, empataram seis minutos depois, com o atacante Govou. No segundo tempo, os franceses criaram várias chances, mas só marcaram aos 31, com Nasri, após boa jogada entre Rothen e Anelka. Quando o triunfo parecia certo, Mokhtari empatou novamente, a cinco minutos do fim. Em outro amistoso realizado nesta sexta-feira, a Inglaterra bateu a Áustria, por 1 a 0, em Viena. O centroavante Peter Crouch, de cabeça, fez o gol inglês, aos 44 minutos da etapa inicial.