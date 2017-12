França: empresário quer o dinheiro O empresário Antônio Carlos Dalpino, de 53 anos, está tentando impedir a venda de França para a Europa. Para isso, ele mandou uma notificação aos advogados do clube. Dalpino é um dos 23 empresários que receberam do XV de Jaú o passe de França, em pagamento por dinheiro adiantado ao clube. Wagner Ribeiro, procurador de França, também fazia parte do grupo. "O Wagner comprou a parte de muita gente, dizendo que o São Paulo pagaria R$ 2,5 milhões pelo jogador. Só que eu sabia que ele estava vendendo por R$ 4,7 milhões e não aceitei o negócio. Ainda sou dono de parte do passe do França e não aceito essa venda", afirma Dalpino. Leia mais no Jornal da Tarde