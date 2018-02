França enfrenta Lituânia pela ponta nas Eliminatórias da Euro A seleção francesa jogará neste sábado (às 13h55 de Brasília, com transmissão da SporTV) contra a fraca seleção da Lituânia, pelo Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa 2008. A França disputa com a Escócia, que pega a Georgia, a liderança da chave, já que ambos têm nove pontos. Para o duelo, o técnico Raymond Domenech não poderá contar com Thierry Henry, que está com problemas físicos. Outros homens de ataque que estarão fora são Franck Ribery e Louis Saha. Assim, Domenech terá de formar o setor ofensivo com o jovem Karim Benzema, de 19 anos, e Nicolas Anelka. Em outro duelo, válido pela Chave F, a desesperada Espanha, que tem apenas três pontos em três jogos, enfrenta a Dinamarca para continuar com chances de classificação. Uma derrota pode ser trágico para os espanhóis, já que os dinamarqueses estão em segundo no grupo, com sete pontos - a liderança é da Suécia, com 12. "Um gol no princípio nos ajudaria muito. Foi com base nisso que o técnico [Luis Aragonés] trabalhou conosco. Do contrário, o tempo vai estar correndo contra a gente", disse o atacante espanhol David Villa, que pertence ao Valência. Outra seleção que precisa da vitória é a Inglaterra, que viaja para enfrentar Israel - ambos estão empatados na terceira posição do Grupo E, com sete pontos. Quem perder ficará distante da vaga à Eurocopa, uma vez que apenas os dois primeiros de cada chave avançam. A liderança desse grupo é da Croácia, com 10 pontos. A Rússia aparece em segundo, com oito. Em duelo de líderes pelo Grupo D, a Alemanha jogará contra a República Checa. Os países já disputaram por duas oportunidades a final da Eurocopa, com uma vitória para cada lado. A grande ausência alemã para será o goleador Miroslav Klose, suspenso. Jogos deste sábado Grupo A Jogos Casaquistão x Sérvia Polônia x Azerbaijão Portugal x Bélgica Classificação 1.º Finlândia - 11 pontos 2.º Sérvia - 10 3.º Polônia - 10 4.º Portugal - 7 5.º Bélgica - 7 6.º Casaquistão - 2 7.º Armênia - 1 8.º Azerbaijão - 1 Grupo B Escócia x Geórgia Ilhas Faroe x Ucrânia Lituânia x França Classificação 1.ºEscócia - 9 pontos 2.ºFrança - 9 3.ºItália - 7 4.ºUcrânia - 6 5.ºLituânia - 4 6.ºGeórgia - 3 7.ºIlhas Faroe - 0 Grupo C Moldávia x Malta Noruega x Bósnia Herzegovina Grécia x Turquia Classificação 1.ºTurquia - 9 pontos 2.ºGrécia - 9 3.ºNoruega - 6 4.ºBósnia - 4 5.ºMalta - 3 6.ºHungria - 3 7.ºMoldávia - 1 Grupo D Chipre x Eslováquia República Checa x Alemanha Irlanda x País de Gales Classificação 1.ºAlemanha - 10 pontos 2.ºRepública Checa - 10 3.ºIrlanda - 7 4.ºEslováquia - 6 5.ºChipre - 4 6.ºPaís de Gales - 3 7.ºSan Marino - 0 Grupo E Croácia x Macedônia Estônia x Rússia Israel x Inglaterra Classificação 1.ºCroácia - 10 pontos 2.ºRússia - 8 3.ºInglaterra - 7 4.ºMacedônia - 7 5.ºIsrael - 7 6.ºEstônia - 0 7.ºAndorra - 0 Grupo F Liechtenstein x Irlanda do Norte Espanha x Dinamarca Classificação 1.ºSuécia - 12 pontos 2.ºDinamarca - 7 3.ºIrlanda do Norte - 7 4.ºLetônia - 3 5.ºEspanha - 3 6.ºIslândia - 0 7.ºLiechtenstein - 0 Grupo G Albânia x Eslovênia Holanda x Romênia Luxemburgo x Bielo-Rússia Classificação 1.ºHolanda - 10 pontos 2.ºBulgária - 8 3.ºRomênia - 7 4.ºBielo-Rússia - 4 5.ºEslovênia - 3 6.ºAlbânia - 1 7.ºLuxemburgo - 0