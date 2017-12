França enfrentará Itália e EUA em amistosos antes da Copa

Apontada como uma das seleções candidatas ao título da Copa do Mundo de 2018, a França anunciou nesta quinta-feira uma série de amistosos que vai disputar no próximo ano como preparação para o torneio da Rússia. E dois deles serão contra equipes que decepcionaram nas Eliminatórias e não se classificaram para a competição: Estados Unidos e Itália.

Vice-campeã da Eurocopa no ano passado, a seleção da França fará dois amistosos em março nas datas reservadas pela Fifa para compromissos internacionais. A equipe vai encarar a Colômbia em 23 de março, no Stade de France, e quatro dias depois estará no país-sede da Copa para duelar com a Rússia.

Além disso, nas semanas que antecederão a Copa do Mundo, a França fará três amistosos. A equipe vai enfrentar a seleção italiana em 1º de junho, em Nice, e os Estados Unidos no dia 9, em Lyon. Antes disso, fará outro amistoso, em 28 de maio, no Stade de France.

Cabeça de chave, a seleção francesa foi sorteada para o Grupo C da Copa do Mundo de 2018. A equipe terá pela frente a Austrália (16 de junho, em Kazan), o Peru (21 de junho, em Ecaterimburgo) e a Dinamarca (26 de junho, em Moscou) na primeira fase do torneio na Rússia.