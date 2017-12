França entra na reta final de preparação para a Copa Os jogadores da França iniciaram neste domingo a última fase de preparação antes da estréia na Copa do Mundo, dia 13, contra a Suíça, em Stuttgart. Depois de dois dias de folga, o elenco voltou à concentração, em Clairefontaine, Centro de Treinamentos da seleção, e ficará junto até o início do Mundial da Alemanha. O técnico Raymond Domenech programou o recesso para que os jogadores se recuperem física e mentalmente, pois nos próximos dias deve intensificar os trabalhos táticos. Quase todos os jogadores ficaram com a família, o que também contribui para amenizar as polêmicas que cercaram o grupo nas últimas semanas, como a discussão entre o treinador e Gregory Coupet, goleiro reserva, e as críticas pelas atuações pouco convincentes nos amistosos contra México e Dinamarca - vitórias por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente. O lateral-esquerdo Jean-Alain Boumsong acredita que o elenco só vai entrar no clima da Copa quando estiver na Alemanha, a partir de quinta-feira. ?Já sentimos a agitação, pela importância da competição, mas ainda estamos na fase de preparação?, disse o defensor, que, no entanto, já consegue perceber a grandeza do torneio na Alemanha. ?A Eurocopa é uma competição importante, mas a Copa mobiliza o mundo inteiro.? No entanto, se depender de Raymond Domenech, a aparente tranqüilidade de Boumsong não vai durar muito tempo. O treinador quer ver uma equipe bastante motivada antes do início do Mundial. ?Após uma longa temporada, os jogadores precisam recuperar a motivação e a vontade de vencer?, defendeu Domenech, que aposta na honra dos seus comandados para fazer uma boa campanha na Copa. ?É preciso ter medo do fracasso, para que os erros do passado não se repitam?, resumiu, lembrando o fracasso dos Bleus na Copa de 2002 ­- não passaram da primeira fase - e na Eurocopa de 2004 - eliminados pela Grécia, nas quartas-de-final. ?Esses jogadores não vão querer fazer apenas dois jogos e voltar fracassados para casa.? O último jogo de preparação dos Bleus será contra a China, na quarta-feira, em Saint-Etienne. Nesse confronto, Domenech pode aproveitar e fazer algumas experiências no time e dar chance para alguns jogadores que não atuaram nos últimos amistosos. No dia seguinte, o elenco viaja para a Alemanha, onde ficará concentrado em Aerzen, na região de Hannover, ao Norte da Alemanha. A França está no grupo G, do qual também fazem parte Suíça, Coréia do Sul e Togo.