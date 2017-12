França esgota ingressos para amistoso contra o México A Federação Francesa de Futebol anunciou que se esgotaram os ingressos para o amistoso de sua seleção contra o México, no dia 27 de maio, que será a última partida de Zidane pela equipe no Stade de France, estádio construído especialmente para a Copa de 1998 e na qual o jogador se consagrou, ao marcar dois gols na decisão contra o Brasil. Zidane já anunciou que vai encerrar a carreira após a Copa do Mundo da Alemanha. A França fará ainda dois amistosos em casa antes do torneio, contra a Dinamarca, no dia 31 de maio, em Lens, e a China, no dia 7 de junho, em Saint-Étienne. Para o México, o jogo deve marcar sua estréia em solo europeu na preparação para a Copa. Concentrados há mais de quinze dias, os mexicanos fazem antes mais dois amistosos: pega a Venezuela, nesta sexta-feira, em Pasadena, nos Estados Unidos, e a República Democrática do Congo, no dia 12, no Estádio Azteca. Na Europa, jogará ainda contra a Holanda, no dia 1.º de junho, em Eindhoven. A França está no Grupo G da Copa e estréia no dia 13 de junho, em Stuttgart, contra a Suíça. O México, no Grupo D, joga dois dias antes, em 11 de junho, contra o Irã, em Nuremberg.