França está pronto para voltar França deixou o São Paulo ano passado e, por US$ 8,5 milhões, passou a ser jogador do Bayer Leverkusen. Recebe US$ 120 mil mensais, mas quer voltar ao Brasil. Não agüenta mais ficar no banco, ou na tribuna, vendo os companheiros jogarem. Disputou poucas partidas e marcou apenas dois gols. Tamanho fracasso não assusta dirigentes de clubes do Brasil. O futebol do atacante é o mais desejado da temporada. Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo disputam os gols do artilheiro. Leia mais no Jornal da Tarde