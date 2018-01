Franca estréia no Paulista masculino O Unimed/Franca estréia apenas nesta quinta-feira no Paulista Masculino de Basquete, às 20 horas, contra Americana. Também será o primeiro jogo na volta de Hélio Rubens à sua cidade, para onde levou jogadores de seu ex-time, a Unitri/Uberlândia, como o armador Helinho, os laterais Rogério e Fransérgio. Também se transferiram para Franca o pivô Murilo (ex-COC/Ribeirão Preto) e o ala/armador Demétrius (ex-Telemar/Rio de Janeiro). "Franca tem um projeto a longo prazo de reaver suas tradições de basquete, com 50 anos ininterruptos e o maior número de títulos. Primeiro, temos a meta de montar uma equipe competitiva e fazer trabalhos paralelos a isso. Mas hoje a equipe já tem condições de brigar pelo título paulista", diz Hélio Rubens. No mesmo horário, completam a rodada Santo André x Hebraica, COC/Ribeirão Preto (campeão atual) x Pinheiros; Bauru x Paulistano; XV da Barra x Assis (em Piracicaba); e Casa Branca x Rio Claro.