França, ex-Palmeiras, rescinde na Alemanha e fica no Figueirense

Enquanto o futebol brasileiro espera perdas com a abertura da janela de transferências na Europa, o Figueirense acertou a contratação de um jogador que pertencia ao futebol do Velho Continente. O volante França rompeu o contrato que tinha com o Hannover, da Alemanha, e vai ficar mais dois anos em Santa Catarina.

O jogador, que jogou por Noroeste, Coritiba e Criciúma antes de assinar com o Hannover - clube pelo qual nunca jogou -, voltou ao Brasil via Palmeiras, no ano passado. Com fama de bad boy, acabou cedido ao Figueirense em maio, antes de justificar sua contratação.

No Orlando Scarpelli, porém, foi importante para ajudar o Figueirense a se manter na Série A do Brasileirão. Na sexta-feira que vem, ele assinará contrato por dois anos. O clube de Santa Catarina já havia perdido o goleiro Tiago Volpi para o Querétaro, do México, mesmo time de Ronaldinho Gaúcho.