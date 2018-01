França fará teste antes do jogo O São Paulo faz mistério. A definição sobre a escalação do atacante França na final do Torneio Rio-São Paulo, contra o Corinthians, ficou para momentos antes do jogo deste domingo, no Morumbi. Os médicos do clube estão confiantes na recuperação do jogador, mas ele ainda sente um pouco de dor na coxa direita, onde sofreu a contratura muscular, e fará um teste decisivo no vestiário do estádio. Neste sábado, França participou do treino no CT da Barra Funda, que contou com a presença de um grande público. Saiu de campo sem dar entrevistas, com pressa para continuar o tratamento. Quem falou sobre o caso foi o técnico Nelsinho Baptista: ?Ainda não está definido?. Caso França não jogue, Lúcio Flávio entra no meio-de-campo e Kaká será deslocado para o ataque.