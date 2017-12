França faz 1 a 0, aos seis do 1º tempo A seleção da França não demorou muito para fazer o primeiro gol no Brasil, na segunda semifinal da Copa das Confederações, que está sendo realizada na cidade de Suwon, na Coréia do Sul. A França começou a partida pressionando e, com seis minutos, marcou seu primeiro gol. Depois de um escanteio pela esquerda de ataque, Pires pega o rebote e chuta forte no canto esquerdo de Dida, que nada pôde fazer: França 1 a 0.