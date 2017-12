França faz 2 a 1 contra o Brasil A França passou à frente no placar da partida contra o Brasil, válida pela semifinal da Copa das Confederações. Com gol de cabeça de Desailly aos 8 minutos do segundo, a equipe francesa faz 2 a 1 no placar. A França repetiu a estratégia adotada no primeiro tempo, quando sufocou o Brasil no início em busca de um gol. A exemplo daquela oportunidade, também conseguiu marcar. Depois do gol, o técnico Leão decidiu mexer na equipe. O meio-campista Vampeta entrou no lugar do centroavante Leandro.