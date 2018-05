França fica fora da relação de cabeças-de-chave da Copa

A Fifa definiu nesta quarta-feira que a seleção francesa, atual vice-campeã mundial, não será uma das cabeças-de-chave no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2010, que será realizado na sexta. O Brasil, como esperado, será uma das equipes a encabeçar um dos oito grupos da principal competição do futebol mundial.

Para definir os cabeças de chave, a Fifa levou em consideração o seu ranking de outubro de 2009 e os resultados dos Mundiais. Assim, além da África do Sul, os outros cabeças de chave serão Brasil, Espanha, Holanda, Itália, Alemanha, Argentina e Inglaterra.

Campeões mundiais em 1998, os franceses obtiveram uma classificação polêmica para a Copa de 2010. Na repescagem das Eliminatórias Europeias, a equipe contou com um toque de mão de Henry no gol marcado por Gallas para eliminar a Irlanda. Agora, a equipe pode cair no grupo de um dos favoritos ao título do Mundial, como Brasil e Espanha.