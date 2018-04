França fica no São Paulo até junho França vai ficar no São Paulo até junho. A confirmação foi feita instantes atrás pelo diretor de Futebol do clube, José Dias, que disse também que a negociação do jogador com o Bayer Leverkusen foi concluída com sucesso. "Domingo o França estará de volta ao Brasil para começar a treinar e fazer sua estréia na Liga Rio-São Paulo", disse Dias. O dirigente apenas não informou quem vai arcar com o salário do jogador, se o São Paulo ou o Bayer. No São Paulo, França recebe R$ 110 mil. No Bayer, ganhará US$ 148 mil mensais no primeiro ano de contrato. O presidente do São Paulo, Paulo Amaral, que viajou para a Alemanha para fechar a negociação, viajará neste final da semana para a França onde vai tentar o reempréstimo do atacante Luís Fabiano junto ao Rennes.