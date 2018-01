França: frustrado e dando pancada Sete meses depois de trocar o São Paulo pelo Bayer Leverkusen, França ainda encontra dificuldades para se adaptar às rígidas condições do futebol alemão. Além de treinar e jogar sob temperaturas negativas em boa parte do ano, vem lutando para superar a desconfiança do treinador Klaus Toppmoeller, que alterou radicalmente sua maneira de jogar. As jogadas de efeito e tabelas que sempre caracterizaram seu futebol hoje não significam muito. Para buscar espaço entre os titulares, o atacante tem de marcar, dar carrinhos e dividir todas as bolas. ?Fui obrigado a esquecer a maneira como jogava no São Paulo. Aqui, se dou um carrinho sou chamado de Deus. Comprei até uma caneleira para poder me adequar ao que eles querem?, afirma. Leia mais no Jornal da Tarde