França garante vaga na Eurocopa 2004 A França é a primeira grande seleção européia a garantir lugar na Eurocopa/2004, que será disputada em Portugal. Atual campeã, derrotou nesta quarta-feira a Eslovênia por 2 a 0, fora de casa, e manteve os 100% de aproveitamento ? sete vitórias nas sete rodadas. Também asseguraram vaga: República Checa, Suécia e Bulgária. Os gols da França? que contou com Zidane, ausente na vitória por 5 a 0 sobre Chipre, sábado ? foram marcados por Trezeguet e Dacourt. Em Belgrado, Sérvia e Montenegro e Itália empataram, 1 a 1. Inzaghi marcou para a Azurra. Os italianos mantiveram a liderança do Grupo 9 (14 pontos) e com uma vitória em casa sobre o Azerbaijão ficam com a vaga. A Inglaterra depende apenas de um empate contra a Turquia, fora de casa, na última rodada, para garantir vaga. Nesta quarta-feira, venceu o fraco Liechtenstein por 2 a 0 ? gols de Michel Owen e Wayne Rooney. Quem se complicou na rodada foi a Holanda. Com a derrota de 3 a 1 para a República Checa, os holandeses terão de disputar a repescagem.