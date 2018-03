França goleia Coréia na estréia Mesmo jogando com equipe considerada reserva, a França goleou a Coréia do Sul, no jogo de abertura das Copa das Confederações por 5 a 0, em Seul. Melhor equipe do ranking da Fifa, a França fez 3 a 0 já no primeiro tempo, com gols de Marlet, Vieira e Anelka. No segundo, marcou mais dois: Djorkaeff e Wiltord. As duas equipes voltam a campo na sexta-feira. A França enfrenta a Austrália, enquanto que os coreanos jogam contra a equipe do México. Ainda hoje pela manhã, o México enfrenta a Austrália.