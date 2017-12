França goleia e Coréia surpreende A França aplicou mais uma goleada na Copa das Confederações ao derrotar o México neste domingo por 4 a 0 pelo grupo A. O resultado classificou a seleção número 1 do ranking da Fifa às semifinais e eliminou o atual campeão do torneio. Os gols foram marcados por Sylvain Wiltord, Eric Carriere (2) e Robert Pires. Na outra partida do mesmo grupo, a Austrália foi derrotada pela Coréia do Sul por 1 a 0 mas se classificou para a próxima fase.