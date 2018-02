França goleia e está na Copa do Mundo A França goleou Chipre por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Stade de France, em Paris, e conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Os gols que carimbaram o passaporte francês foram de Zidane, Wiltord, Dhorasoo e Giuly. Com 20 pontos, a França terminou na primeira colocação do Grupo 4 das Eliminatórias Européias. O segundo lugar ficou com a Suíça, que arrancou um empate sem gols com a Irlanda, em Dublin. Os suíços tiveram a mesma pontuação de Israel, 18 pontos, mas levaram a melhor no confronto direto. Além da Suíça, a repescagem européia terá República Checa, Turquia, Noruega, Espanha e Eslováquia. O sorteio dos jogos acontecerá na próxima quarta-feira, em Zurique (Suíça). Os três confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, nos dias 12 e 16 de novembro.