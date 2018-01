França goleia e se aproxima da Eurocopa A rodada das Eliminatórias para a Eurocopa 2004, em Portugal, serviu para comprovar a força de França e Itália, que golearam e estão perto da classificação. E para demonstrar que as outras potências, Inglaterra, Alemanha e Espanha, têm de acender o sinal de alerta, pois correm grande risco de acabarem na repescagem. Quem vive situação mais tranqüila são os franceses. Lideram o Grupo 1 com 18 pontos, têm cinco pontos de vantagem sobre a Eslovênia (fez 3 a 1 em Israel) e podem confirmar presença na Euro/2004 na quarta-feira. Para isso, basta um empate diante dos eslovenos. Neste sábado, em Paris, a França deu show diante de Chipre, ao golear por 5 a 0, gols de Trezeguet (2), Wiltord (2) e Thierry Henry. Bem diferente foi o jogo de Milão, pelo Grupo 9, onde País de Gales, por 60 minutos, com forte marcação, neutralizava as jogadas ofensivas da Itália e ainda ameaçava em contra-ataques. Até que surgiu o salvador Inzaghi. Aos 15 minutos, cruzamento na área, Del Piero chutou e Vieri conseguiu perder o gol. Inzaghi não. Livre, tocou para as redes. Alívio. Daí para frente, massacre. Inzaghi ampliou, aos 18 e aos 25 e viu Del Piero definir, aos 32. A Itália lidera a chave, com 13 pontos, um a mais que os galeses. Alemanha, que empatou sem gols com Islândia e Inglaterra, que bateu a Macedônia por 2 a 1, são segundo em seus grupos e precisam vencer os dois últimos jogos para não necessitar torcer por outros resultados. Já a Espanha, além de dois triunfos, terá de torcer para a Grécia cair, na última rodada, diante da Irlanda do Norte, lanterna da chave. Confira os demais jogos: Bósnia 1 x 0 Noruega; Romênia 4 x 0 Luxemburgo; Holanda 3 x 1 Áustria; Bielo-Rússia 1 x 3 Rep. Checa; Letônia 0 x 2 Polônia; Suécia 5 x 0 San Marino; Escócia 3 x 1 Ilhas Faroe; Armênia 0 x 1 Grécia; Ucrânia 0 x 0 Irlanda do Norte; Liechtenstein 0 x 3 Turquia; Bulgária 2 x 0 Estônia; Andorra 0 x 3 Croácia; Azerbaijão 1 x 2 Finlândia; Irlanda 1 x 1 Rússia e Geórgia 3 x 0 Albânia.