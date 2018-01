França goleia seleção de Portugal No duelo entre duas das melhores seleções européias do momento, a França foi melhor. Goleou a equipe de Portugal por 4 a 0, em partida amistosa realizada nesta quarta-feira, em Paris. Considerada uma revanche da semifinal da Eurocopa 2000 - quando os franceses venceram por 2 a 1 - a partida atraiu 80 mil espectadores ao Stade de France. A França começou arrasadora e fez 3 a 0 no primeiro tempo, com gols de Wiltord aos 17 minutos, Silvestre , aos 32 e, Thierry Henry, ao 34. Faltando 10 minutos para o final do jogo, Djorkaeff marcou o quarto gol e enterrou qualquer esperança de reação dos portugueses. A Itália também se deu bem, mas com placar mais modesto: 1 a 0 sobre a África do Sul, em Perugia, na região central do país. O gol decisivo no primeiro encontro entre as duas seleções foi marcado por Vincenzo Montella, aos 8 minutos do segundo tempo. A quarta-feira teve ainda a vitória apertada da Espanha por 1 a 0 sobre o Japão, em Valência. Baraja marcou, aos 47 minutos do segundo tempo. Já a Dinamarca recebeu a Eslovênia e não teve problemas para fazer 3 a 0. A Noruega levou um susto da Bulgária, ao sofrer gol no primeiro tempo, mas reagiu e venceu por 2 a 1. A Suíça hospedou a Suécia e perdeu por 2 a 0. Pior foi a Turquia, que perdeu em casa para a Albânia por 2 a 0. Houve também um festival de empates: Moldávia 0 x Estônia 0, Croácia 2 x Grécia 2, Polônia 1 x Escócia 1, República Checa 1 x Bélgica 1, Hungria 0 x Finlândia 0, Romênia 0 x Eslováquia 0.