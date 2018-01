França joga desfalcada contra Colômbia França e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), em Lyon, num confronto entre uma seleção com grande vocação ofensiva e outra que parece ter desaprendido o caminho da rede. Em nove jogos sob o comando de Jacques Santini - que substituiu Roger Lemerre -, a França marcou 28 gols. E ganhou as cinco partidas que disputou pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2004. A Colômbia, dirigida pelo técnico Francisco Maturana, empatou seus últimos quatro amistosos em 0 a 0. "Não fizemos gols nos últimos jogos, mas também não sofremos. É como um vaso com água até a metade: uns dizem que está meio cheio, outros que está meio vazio", argumentou Maturana. O ponto forte da Colômbia, contrariando a tradição do país, é a segurança na defesa. Os destaques são o goleiro Oscar Córdoba (ex-Boca Juniors e que hoje joga no Besiktas, campeão turco) e os zagueiros Ivan Córdoba (Inter de Milão) e Yepes (Nantes). "Com uma boa defesa, basta fazer um gol para vencer", disse o treinador. A França não terá cinco jogadores importantes: Zidane e Makelele, do Real Madrid, não foram convocados porque o Campeonato Espanhol só terminará domingo; Vieira, Petit e Trezeguet ficaram fora para descansar. "Todo jogo é decisivo nesta primeira fase, por isso precisamos começar ganhando. Além disso, todas as equipes jogam com muita motivação quando enfrentam a França. Basta lembrar o que fizeram Senegal, Uruguai e Dinamarca na última Copa do Mundo", afirmou Jacques Santini. O capitão Marcel Desailly sugere que o time jogue com velocidade, para não deixar a Colômbia quebrar o ritmo do jogo. "Os sul-americanos gostam de cadenciar o ritmo. Não podemos deixar isso acontecer."