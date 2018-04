França leva choque de realidade contra o Brasil em amistoso

A França sofreu um choque de realidade na preparação para a Eurocopa 2016 em território nacional ao ser derrotada pelo Brasil em amistoso no Stade de France, na quinta-feira. A seleção francesa, que estava invicta desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do ano passado, perdeu por 3 a 1.

O time de Didier Deschamps, que ganhou de Espanha, Portugal e Suécia no ano passado, foi dominado no meio-campo com o desfalque de Paul Pogba, e também ficou enfraquecida no ataque enquanto seus defensores tinham problemas com os meias brasileiros Willian e Oscar. "Isto é obviamente uma pancada", disse Deschamps.

A equipe francesa teve diversas chances de empatar o jogo, mas Karim Benzema perdeu uma destas chances mandando a bola para longe num chute de primeira depois de um ótimo cruzamento de Mathieu Valbuena. "A qualidade de nosso oponente nos forço a defender muito, fazer muitos esforços para ganhar a bola, e nós pagamos o preço com a falta de visão em frente ao gol", disse o técnico. Foi a primeira vez em 22 anos que a França levou três gols.

Os laterais franceses Patrice Evra e Bacary Sagna foram regularmente superados por Willian e Oscar, que tiveram participação nos três gols. Deschamps, no entanto, se recusou a entrar em pânico, lembrando que o Brazil tem um objetivo mais imediato que a França, que ainda tem tempo antes das finais da Euro. "Eles estão se arrumando para a (Copa América), enquanto a Euro é daqui a mais de um ano", disse.

A França enfrenta outro teste no domingo, quando recebe a Dinamarca para um amistoso em Saint Etienne.