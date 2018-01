França: Lille "ajuda" Lyon com tropeço O Lille tinha neste domingo a chance de diminuir sua diferença na classificação para o Lyon, líder do Campeonato Francês, mas bobeou. E o estrago foi considerável: empatou com o Metz, 12.º colocado, por 1 a 1, e caiu para a 3.ª posição, ficando a sete pontos (46 a 53 pontos) do Lyon. Os gols da partida foram de Acimovic (para o Lille), e Obraniak (para o Metz). Além deste jogo, mais duas partidas encerraram a 26.ª rodada neste domingo: a surpreendente vitória do Istres (20.º) por 1 a 0 sobre o Auxerre (5.º) e Saint-Etienne (9.º) 1 x 0 Sochaux (7.º).