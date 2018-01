França: Lyon abre mais dois pontos O Lyon conseguiu neste sábado aumentar ainda mais a vantagem que tem na liderança da classificação do Campeonato Paulista deste ano, ao golear o Toulouse (7.º) por 4 a 0, e ser beneficiado com o empate por 0 a 0 do Lille com o Sochaux (6.º), pela 25.ª rodada do Campeonato Francês 2004/05. Com isso, o Lyon é o primeiro colocado com 52 pontos, sete a mais que o Lille, que soma 45 pontos. O terceiro colocado é o Olympique de Marselha, que ganhou por 3 a 1 do Rennes (9.º). Está com 44 pontos. Os outros resultados deste sábado foram: Nantes (15.º) 0 x 0 Monaco (4.º); Auxerre (5.º) 2 x 2 Saint-Etienne (10.º); Strasbourg (16.º) 5 x 0 Caen (17.º); Nice (13.º) 1 x 1 Metz (12.º); Bordeaux (8.º) 0 x 0 Bastia (19.º) e Ajaccio (18.º) 0 x 0 Istres (20.º). Neste domingo, Paris Saint-Germain (11.º) x Lens (14.º) completam a rodada.