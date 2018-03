França marca 2 na goleada do Bayer Aílton não marcou na vitória do Werder Bremen sobre o Frankfurt por 1 a 0 (Ismael foi o autor do gol), neste sábado, mas França foi o destaque na goleada do Bayer Leverkusen sobre o Kaiserslautern por 6 a 0. O atacante brasileiro marcou dois gols e ajudou sua equipe a manter a quarta colocação no Campeonato Alemão, com 49 pontos. O zagueiro Lúcio também anotou o seu. A liderança segue com o Werder, disparado na ponta da tabela, com 66. Freiburg x Stuttgart e Hannover x Colônia completam a rodada neste domingo. Confira os demais resultados: Hertha Berlim 1 x 0 Wolfsburg, Hansa Rostock 1 x 2 Borussia Moenchengladbach, Bochum 4 x 0 Munich 1860, Hamburgo 0 x 2 Borussia Dortmund, Bayern Munique 2 x 1 Schalke 04.