França mistura música e futebol Este sábado foi uma espécie de "Dia da Música" na França. Todos - músicos profissionais, aprendizes ou apenas apreciadores -, são incentivados a irem às ruas para curtir a data, uma das mais aguardadas. Bom, pelo menos em Lyon (cerca de 500 quilômetros de Paris), onde a seleção brasileira enfrentou os Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de classificação da Copa das Confederações. O mais interessante era observar a coexistência da agitação provocada pelo futebol e pela festa musical. As diversas bandas e instrumentistas solos espalhados por pontos da cidade pareciam recepcionar os turistas e torcedores que chegavam para acompanhar a partida. E a democracia imperava. Blues, clássico, rock, músicas típicas francesas e até, quem diria, um samba eram ouvidos. Os espaços não são demarcados. A única regra a ser seguida é ditada pelo bom senso. A distância entre as ?atrações? deve ser suficiente para que o som de uma não atrapalhe a outra. E só! Bastava uma breve identificação e pronto. Começavam a tocar, ou pelo menos tentar, os acordes do hino do país em questão. Já os brasileiros eram brindados também com pérolas da Música Popular Brasileira (MPB). O grande problema era quando um grupo de ritmistas, metade vestida com roupas que faziam alusão à bandeira brasileira, a outra metade homenageando os americanos, arriscava o samba. Cheios de boa vontade, mas incapazes de disfarçar as atravessadas, divertiam a torcida que chegava ao Estádio Gerland. FORÇA - E ao contrário do que aconteceu na estréia em Paris, quando os brasileiros foram minoria no Stade de France em relação aos camaroneses, ontem, em Lyon, o time de Carlos Alberto Parreira não pôde reclamar. O Brasil "jogou em casa". Mas dois detalhes ajudaram bastante. O primeiro é a ajuda que veio dos japoneses. A seleção daquele país havia jogado na noite anterior contra a França (2 a 1 para os donos-da-casa), em Saint-Étienne (cerca de 60 quilômetros de Lyon). Assim, boa parte dos torcedores orientais viajou para acompanhar o Brasil. Tanto é que muitos jornalistas japoneses também fizeram a cobertura do jogo. O segundo é a flagrante antipatia dos franceses em relação aos americanos, sobretudo após a tomada do Iraque. Frases ofensivas ao presidente dos EUA George W. Bush, eram facilmente encontradas.