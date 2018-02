França: Monaco empata jogo atrasado O Monaco tropeçou mais uma vez nesta quarta-feira pelo Campeonato Francês: empatou por 0 a 0 com o Strasbourg (16.º, com 32 pontos) na casa do adversário e perdeu assim a chance de assumir a terceira colocação na classificação, ficando em 4.º com 47 pontos. O jogo, atrasado, era válido pela 23.ª rodada. Ainda foram disputadas mais duas partidas nesta quarta, também atrasadas: pela 24.ª rodada, Saint-Etienne (8.º, 40 pontos) 3 x 0 Ajaccio (18.º, 28 pontos); e pela 27.ª rodada, Sochaux (7.º, 41 pontos) 2 x 1 Metz (15.º, 33 pontos).