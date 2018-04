França no São Paulo por mais 5 meses O atacante França deverá se apresentar nesta segunda-feira ao São Paulo para cumprir um contrato de cinco meses com o clube do Morumbi, e, posteriormente, se apresentar em definitivo ao Bayer Leverkusen. O jogador já acertou todos os detalhes da transferência para o clube alemão, e era aguardado neste domingo em São Paulo. França reservou até o número da camisa que deverá usar no Bayer. No lugar da camisa 9, com a qual se consagrou no Morumbi, o atacante dará uma de Romário e vai jogar com a 11. O empresário do atleta, Wagner Ribeiro, explicou que o Bayer só pretende contar com França a partir de 1.º de julho. Antes desse prazo, para não ficar parado, o jogador vai reforçar o São Paulo durante este semestre. O Tricolor, no entanto, terá que assumir parte dos salários do atleta. O clube alemão deverá garantir outra parte dos rendimentos do jogador. França poderá até retornar ao time do São Paulo na próxima partida contra o Vasco, domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo. O atacante chega em boa hora, pois o técnico Nelsinho Baptista deverá ter problemas para definir a equipe. A competição mal começou, e o treinador perdeu três jogadores: Gustavo Neri, Fábio Simplício e Júlio Santos foram expulsos na estréia do São Paulo no empate por 3 a 3 contra o Jundiaí, sábado, em Jundiaí. Isso vai obrigar Nelsinho a estudar uma nova formação da equipe para enfrentar o Vasco. A diretoria do São Paulo corre o risco de ter que enfrentar problemas nos bastidores para provar que a situação do atacante Reinaldo está regularizada. O jogador teve uma boa estréia no time da capital, sábado, ao marcar dois gols e sofrer dois pênaltis. Mas a diretoria do Jundiaí pretende verificar se o jogador está mesmo em situação normal para defender o São Paulo. Caso contrário, o clube vai reivindicar o ponto que perdeu no empate. Há uma ação do Corinthians na justiça, que, segundo os dirigentes do Parque São Jorge, impede a saída de Reinaldo da Gávea. O passe do jogador foi dado pelo Flamengo como garantia de uma dívida que o clube carioca tem com o Corinthians, referente ainda à transferência de Edílson do Parque São Jorge para o time do Rio. O São Paulo, assessorado pelo advogado Valed Perry, garante que a situação de Reinaldo é normal, mas a diretoria do Corinthians contesta.