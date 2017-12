França pagará 240 mil euros a cada jogador por título da Copa Apontada como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo da Alemanha, a Federação Francesa de Futebol pagará 240 mil euros (cerca de R$ 667 mil) a cada jogador da seleção, em caso de vitória no Mundial, segundo informou nesta segunda-feira o jornal local L´equipe. A premiação foi definida após uma reunião entre os dirigentes da entidade e os jogadores Barthez, Henry, Makelele, Sagnol, Thuram, Vieira e Zidane. O montante é inferior ao que foi prometido aos jogadores na Copa do Mundo da Coréia do Sul e do Japão, em 2002, quando foi acertado o valor de 300 mil euros. Os "Les Bleus", no entanto, não conseguiram passar da primeira fase da competição. Em 1998, quando conquistaram o título do Mundial, os anfitriões embolsaram 244 mil euros. Já os jogadores e a comissão técnica de Angola irão receber US$ 10 mil (cerca de R$ 22 mil) por cada vitória da seleção na Alemanha, anunciou o vice-presidente da Federação Angolana de Futebol, António Mangueira. Na semana passada, o Banco Internacional de Crédito de Angola (BIC) havia anunciado que dará US$ 5 mil a cada jogador do país que marcar um gol no torneio. O selecionado comandado pelo técnico Oliveira Gonçalves fará um amistoso com a Argentina, nesta terça-feira, em Salerno, na Itália.