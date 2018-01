França pega Nova Zelândia pelo 1º lugar A França entra em campo para enfrentar a Nova Zelândia, neste domingo, no Estádio de Saint-Denis, com a preocupação de confirmar o primeiro lugar no Grupo A e não perder o ritmo na Copa das Confederações. O time anfitrião do torneio garantiu vaga na sexta-feira, com a vitória apertada por 2 a 1 sobre o Japão, em Saint-Étienne, e reforçou a condição de favorito ao título, como aconteceu dois anos atrás, na Ásia. O representante da Oceania, sem ponto em duas partidas, não tem mais chance de seguir adiante. O técnico Jacques Santini deu descanso, na sexta-feira, à maior parte do time que atuou na estréia, quarta-feira, diante da Colômbia. A tendência é a de que faça uma mistura neste domingo, no encerramento da primeira fase da Copa. Dessa forma, pretende obter equilíbrio tático e ao mesmo tempo evitar desgaste físico excessivo dos jogadores. Como o elenco vive fim de temporada, a tendência é a de declínio. Santini utiliza discurso semelhante ao de Carlos Alberto Parreira e diz que a competição vale como laboratório. O foco principal, avisa, é a classificação para a Eurocopa de 2004, em Portugal. Os franceses têm grande possibilidade de se classificar para o campeonato continental e repetir a festa de três anos atrás, quando Holanda e Bélgica dividiram a organização. A própria torcida da França considera que a seleção é experimental, pois Santini teve de abrir mão de dois jogadores importantes, o volante Makelele e o meia Zidane, empenhados em ajudar o Real Madrid a conquista neste domingo o título Espanhol de 2002-03. A dupla é certa para compromissos oficiais do segundo semestre. A Nova Zelândia não tem mais pretensão alguma. O sonho de surpreender entre rivais mais experientes surgiu com o gol de Di Gregorio, no primeiro tempo do jogo de sexta-feira com a Colômbia. Mas morreu com a reação dos sul-americanos, que venceram por 3 a 1.