França pega o "azarão" na Euro A França respeita muito a Grécia, adversário desta sexta-feira, às 15h45, em Lisboa, pelas quartas-de-final da Eurocopa. O técnico Jacques Santini toma todas as precauções para que os franceses não entrem em campo menosprezando o rival e acabem sendo surpreendidos. O treinador tem razão, afinal os gregos bateram Portugal (2 a 1) e empataram com a Espanha (1 a 1) na primeira fase. Resultados que os credenciaram como os grandes azarões da Euro 2004. ?Todo mundo adoraria que vencêssemos os jogos por 5 a 0, mas isso é praticamente impossível hoje em dia?, ressaltou o treinador, rebatendo as críticas pela irregularidade do time francês. A maior aposta de Santini continua sendo o atacante Thierry Henry, que marcou duas vezes na vitória sobre a Suíça (3 a 1), na última rodada da primeira fase. No entanto, o jogador ainda não se esqueceu das cobranças que sofrera nas partidas anteriores, em que passou em branco. ?Até agora, não vimos ninguém se divertir no ataque. O Raúl (da Espanha) foi embora sem marcar. O Pauleta (de Portugal) também ainda não fez nada. O Rooney (Inglaterra) foi exceção por jogar em uma equipe que atua no contra-ataque.? Do lado grego, o técnico alemão Otto Rehhagel mantém em alta o astral do elenco falando para os jogadores não ficarem assustados se sonharem com Henry. ?Não temos nada a perder e sim tudo a ganhar. Os franceses têm os melhores jogadores da Europa, como Zidane, Henry e Pires, e por isso, naturalmente, são os favoritos. Mas vamos enfrentá-los com muita garra e paixão.?