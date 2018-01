França pode desfalcar São Paulo França poderá ficar fora do jogo do São Paulo contra o Vitória da Bahia, quarta-feira no Morumbi. O Atacante sofreu um contusão na partida contra o Corinthians e hoje não compareceu ao centro de treinamento. O técnico Oswaldo Alvarez, no entanto, afirma que as chances de recuperação são grandes. Rogério Pinheiro, Batista e Wilson também são dúvida na equipe já desfalcada com as ausências de Reginaldo e Belletti. A tática a ser usada contra o adversário deve ser definida na quarta, com a ajuda de um video-tape da partida entre o Vitória e Rio Branco do Acre. Rojas - Os telefones do São Paulo ficaram congestionados nessa segunda feira. Do outro lado da linha o sotaque era espanhol. Jornalistas chilenos à procura de Roberto Rojas, o preparador de goleiros da equipe, que tinha um motivo muito especial para comemorar. Rojas recebeu anistia da FIFA, que o perdoou por um dos episódios mais polêmicos da história do futebol. Em 1989, o Brasil enfrentava o Chile no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Para evitar a derrota de sua equipe, Rojas fingiu ter sido atingido por um rojão, provocou um ferimento no próprio rosto e forçou a interrupção da partida. Mas a trama foi descoberta e o goleiro acabou banido dos gramados por mais de uma década. "Foi feita justiça, afinal já paguei pelos meus erros. Aos 43 anos, dificilmente voltarei a jogar. Ainda assim, o perdão é uma forma de lavar a alma e tranqüilizar a família", disse o preparador, sem esconder a emoção. Ele acredita que a mobilização do sindicato dos goleiros do Chile foi fundamental para a decisão. "Eles conseguiram convencer os dirigentes de que só agi daquela forma por amor ao meu país." Rojas, que chegou ao São Paulo através do treinador Telê Santana, resistiu a inúmeras mudanças de técnicos e hoje orgulha-se de ter formado uma das mais eficientes gerações de goleiros. Entre eles está Rogério Ceni, titular da seleção brasileira, que agora ameaça deixar a equipe. O goleiro foi quase tão procurado com Rojas, no entanto não compareceu à entrevista coletiva, mantendo o suspense sobre sua transferência para o Arsenal, da Inglaterra. Sem revelar números, Ceni garante que recebeu um convite irresistível do time britânico, já a direção do São Paulo se recusa a comentar a situação enquanto não houver uma proposta oficial.