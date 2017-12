França, Portugal e Espanha ganham Depois de quase 14 meses parados, Zidane retornou à seleção da França em grande estilo contra a Costa do Marfim. O craque francês fez o segundo gol na vitória por 3 a 0 dos Bleus. Gallas e Thierry Henry fizeram os outros dois gols da partida. Em Gijón, a Espanha jogou para o gasto e bateu o Uruguai por por 2 a 0, com gols de Garcia e Vicente. Nos Açores, o time de Felipão também venceu o Egito por 2 a 0. Meira e Postiga definiram o jogo para Portugal. Confira todos os resultados dos amistosos disputados nesta quarta-feira: Holanda 2 x 2 Alemanha; Dinamarca 4 x 1 Inglaterra; Noruega 0 x 2 Suíça; Suécia 2 x 1 República Tcheca; Áustria 2 x 2 Escócia; Bulgária 3 x 1 Turquia; Irlanda 1 x 1 Itália; Jordânia 0 x 0 Armênia; Marrocos 0 x 1 Togo; Portugal 2 x 0 Egito; Malta 1 x 1 Irlanda do Norte; Bélgica 2 x 0 Grécia; País de Gales 0 x 0 Eslovênia; França 3 x 0 Costa do Marfim; Hungria 1 x 2 Argentina; Espanha 2 x 0 Uruguai; Estônia 1 x 0 Bósnia-Herzegovina; Islândia 4 x 1 África do Sul; Ucrânia 2 x 1 Sérvia e Montenegro; Polônia 3 x 2 Israel; Angola 2 x 1 Cabo Verde; Senegal 0 x 0 Gana; Líbia 0 x 1 Nigéria; e Albânia 2 x 1 Azerbaijão.