França prestes a deixar o São Paulo O jogo desta quarta-feira, entre São Paulo e Grêmio, pela Copa do Brasil, no Morumbi, deve ser definitivo para a transferência do atacante França, para o Borussia Dortmund, da Alemanha. Isso porque um dirigente do clube europeu veio ao Brasil, exclusivamente, para assistir a partida e observar o jogador. Depois de várias especulações sobre uma transferência para o exterior, o sonho do jogador está perto de se concretizar. Além do Borussia, o empresário de França, Wagner Ribeiro conversou também com dirigentes do Milan, semana passada. "Definiremos depois da Copa do Brasil", disse Ribeiro. "Não podemos ficar comentando sobre uma negociação, prejudica o atleta. Depois o São Paulo não ganha e todos vão em cima dele (França)." Apesar de não esconder de ninguém que sonha em ir para a Europa, França mostra-se tranqüilo. "Jogar com um olheiro te observando não faz diferença. Nem sei ainda se vou, vai depender do São Paulo". O diretor de futebol do clube, José Dias, no entanto, desconversa. "Ainda não houve contato, ninguém me procurou", disse. Deixou claro, porém, que Leonardo deve ser o primeiro reforço. "Conversei com ele em janeiro sobre sua volta após o Campeonato Italiano. Aguardo apenas o contato de seu procurador." Sobre uma possível negociação com Rincón e André Luiz, pela presidência do clube, deixou escapar: "estou sem saber o que acontece. Mas posso dizer que a imprensa sabe mais do que eu."