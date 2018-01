França: PSG ganha e é vice-líder O Paris Saint-Germain fez o suficiente para voltar à vice-liderança do Campeonato Francês: venceu o Strasbourg por 1 a 0, neste sábado, com gol de Kalou, e foi aos 13 pontos, três a menos que o Lyon, o primeiro colocado. Com um gol do atacante Lucas, ex-Portuguesa e Ponte Preta, o Ajaccio venceu o Nancy por 1 a 0 e assumiu a sexta posição, com 10 pontos. Confira os outros resultados deste sábado: Lyon 2 x 1 Monaco, Metz 0 x 2 Lille, Nice 0 x 1 Saint-Etienne, Rennes 3 x 0 Auxerre, Toulouse 0 x 2 Le Mans e Troyes 1 x 0 Nantes. Completam a rodada neste domingo: Lens x Bordeaux e Sochaux x Olympique de Marselha.