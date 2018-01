França quer agora melhorar o marketing O atacante França não confirmou, mas já sabia que seria chamado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para defender a Seleção Brasileira na partida do dia 7 contra o Chile, há pelo menos duas semanas. "Estou chegando para disputar a posição. Vou ter ao meu lado jogadores de grande capacidade, como Élber, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho. Todos estão há muito mais tempo do que eu na Seleção", explica com o habitual jeito modesto que talvez esteja com os dias contados. O jogador admite que vacila na divulgação da própria imagem. Leia mais no Jornal da Tarde/Estadão