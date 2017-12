França realiza primeiro treinamento na Alemanha Sem a presença do meia Florent Malouda, machucado, a seleção francesa realizou nesta sexta-feira o seu primeiro treinamento em Hamelin, local onde os jogadores estão concentrados para a disputa da Copa. Sob comando do técnico Raymond Domenech, os outros 22 jogadores realizaram trabalhos físicos, incluindo o atacante Sidney Govou, chamado para o lugar de Djibrill Cissé, cortado da seleção na última quarta-feira por causa de uma fratura na perna direita. O treino desta sexta serviu principalmente para o reconhecimento do campo. No sábado, os jogadores devem realizar um trabalho mais rigoroso, com ensaios de jogadas táticas, exercícios físicos e coletivo. O treino de sábado acontecerá no Estádio Weselbergland de Hamelin, com portões abertos. A França está concentrada no castelo de Aerzen, um palácio que foi transformado num hotel cinco estrelas para abrigar os jogadores durante o Mundial. A estréia da França na Copa será na próxima terça-feira, contra a seleção da Suíça. Os outros adversários dos franceses no Mundial serão Togo e Coréia do Sul.