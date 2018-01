França sediará Copa das Confederações A França será a sede da Copa das Confederações 2003, informaram nesta segunda-feira dirigentes ligados à Fifa. A atual campeã do torneio (2001) vai sediar a competição de 18 a 29 de junho, nas cidades de Lyon, Saint-Etienne, Saint-Denis e Paris. Depois que a África do Sul e a Suíça desistiram da candidatura, os franceses tinham como adversários apenas Austrália e Estados Unidos, e levaram a melhor na hora da escolha. Além dos anfitriões, participam do evento os campeões de cada confederação: Colômbia (América do Sul), Estados Unidos (América Central e do Norte), Japão (Ásia), Camarões (África), França (Europa) e Nova Zelândia (Oceania). O Brasil - atual campeão mundial - também está confirmado no evento, enquanto Alemanha (vice na Copa do Mundo) e Itália (vice na Eurocopa) disputam a última vaga. A competição bianual terá a Alemanha como sede em 2005.