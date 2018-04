França segura a Sérvia, mas segue em situação difícil

Um gol de Henry evitou que a Sérvia se classificasse antecipadamente para a Copa do Mundo de 2010. Nesta quarta-feira, o time de Belgrado, jogando em casa, empatou por 1 a 1 com a França, que jogou quase toda partida com dez homens, adiando a definição do primeiro colocado do Grupo 7 das Eliminatórias Europeias para outubro.

Nenad Milijas colocou a Croácia em vantagem aos 14 minutos do primeiro tempo, ao converter pênalti, cometido por Hugo Lloris em Nikola Zigic. O goleiro foi expulso e o reserva Steve Mandanda entrou na equipe, substituindo o atacante Gignac.

Mesmo assim, a França chegou ao gol de empate. Aos 31 minutos, o goleiro Vladimir Stojkovic espalmou finalização de Nicolas Anelka e Henry aproveitou o rebote para igualar o confronto.

Outros dois jogos foram disputados nesta quarta-feira pelo Grupo 7. Romênia empatou com a Áustria por 1 a 1 e as Ilhas Faroe surpreenderam e derrotaram a Lituânia por 2 a 1. Com os resultados, a Sérvia segue na liderança da chave, com 19 pontos, seguida por França, com 15, e Áustria, com 11.