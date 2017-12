França sobe e Brasil cai para terceiro no ranking da Fifa

A Itália, campeã mundial em 2006, se manteve pelo terceiro mês consecutivo à frente do ranking da Fifa, na qual o Brasil perdeu o segundo lugar para a França, ficando em terceiro. A Fifa divulgou nesta quarta-feira sua classificação correspondente a maio, baseada nos resultados de 120 jogos. A Argentina, que havia caído no mês passado, segue na descendente indo do terceiro para o quinto lugar, superada pela Alemanha. Portugal subiu uma posição e está em sexto. Já a Holanda, de quem os portugueses tomaram o lugar, vem oscilando muito como sempre e agora está na nona colocação, uma atrás da Inglaterra. O décimo lugar fica com a incógnita República Checa, que mesmo com resultados inexpressivos, consegue estar entre as primeiras do mundo segundo a Fifa. A próxima edição do ranking será anunciada em 18 de julho de 2007. Confira as 20 primeiras colocadas do ranking FIFA do mês de maio: 1.º - Itália 1.653 pontos 2.º - França 1.585 3.º - Brasil 1.484 4.º - Alemanha 1.467 5.º - Argentina 1.373 6.º - Portugal 1.323 7.º - Espanha 1.273 8.º - Inglaterra 1.240 9.º - Holanda 1.220 10.º - República Checa 1.096 11.º - Croácia 1.080 12.º - Romênia 1.068 13.º - Ucrânia 1.044 14.º - Camarões 1.019 15.º - Grécia 1.011 16.º - Estados Unidos 978 17.º - Suécia 957 18.º - Polônia 933 19.º - Gana 917 20.º - Costa do Marfim 906