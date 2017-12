França sobe no ranking da Fifa Apesar de o Brasil continuar liderando o ranking da Fifa, a seleção da França começa a mostrar que quer brigar pelo primeiro lugar. Nesta quarta-feira, a entidade máxima do futebol divulgou sua classificação que mostra que as três vitórias do time francês nas eliminatórias para a Eurocopa nas últimas duas semanas serviram para distanciar a equipe de Zinedine Zidane das demais equipes do ranking. A França tem 790 pontos, contra 779 da Espanha, terceria colocada e que até o mês passado dividia a posição de vice-líder com os franceses. O Brasil ainda tem 855 pontos e deve terminar o ano em primeiro lugar. A maior surpresa do ranking, porém, é a exclusão da Itália dos dez primeiros lugares. Os italianos não passam por um bom momento e ocupam a 11a colocação, com 716 pontos, superados pela primeira vez pelos Estados Unidos, com 719 pontos. Há poucos dias, perderam para a fraca equipe de Gales pelas eliminatórias da Eurocopa. Outros destaques do mês foram a Inglaterra, que passou da 9a para a 6a. posição. Os holandeses, que sequer foram à Copa do Mundo, aparacem em 9o lugar no ranking da Fifa. Na disputa para a equipe que mais posições subiu neste ano, o Brasil aparece em segundo lugar, superado apenas por Senegal. Veja os 10 melhores do ranking. 1 - Brasil 855 2 - França 790 3 - Espanha 779 4 - Alemanha 763 5 - Argentina 753 6 - Inglaterra 731 México 731 8 - Turquia 727 9 - Holanda 726 10 - EUA 719